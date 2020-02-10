Прыжки с парашютом и скалолазание: кадры тренировки военных в Арктике

В Мурманской области военнослужащих десантно-штурмовой роты готовят к прыжкам с парашютом на тренажерах. Отрабатываются все элементы прыжков, а также действия во внештатных ситуациях: от полета в стропы товарищу - до приводнения на тренажерах. Руководят тренировками опытные инструкторы.

Также военнослужащих учат технике передвижения по скалам, что требует от бойцов применения соответствующих технических приемов и использования снаряжения.

Тем временем разведчики совершают налет на условных боевиков и нейтрализовывают их, обеспечив группе безопасный отход. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.