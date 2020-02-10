Командующий Северным флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил подводников с десятилетием формирования подводных сил флота. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

«Сегодня исполнилось 10 лет со дня формирования самого мощного объединения атомных подводных лодок ВМФ России – подводных сил Северного флота. Оно было сформировано в рамках проводимой оптимизации Вооруженных сил России для наиболее эффективного выполнения поставленных задач. В него вошли соединения, имеющие славные боевые традиции и 60-летнюю историю эксплуатации атомных подводных лодок», - говорится в сообщении.

Моисеев отметил, что подводные силы Северного флота унаследовали почетное наименование «Краснознаменные» и орден Красного Знамени, которым 22 февраля 1968 года была награждена 1-я флотилия атомных подводных лодок вместе за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи страны и ее вооруженной защиты.

«За самоотверженный ратный труд, сопряженный с риском для жизни, десятки подводников Северного флота были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, более 6 тысяч награждены государственными наградами. С момента постройки первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" подводниками-североморцами освоены 24 проекта и модификации атомных подводных лодок, более 20-ти комплексов ракетного и более 30-ти - минно-торпедного оружия», - добавили в пресс-службе.

Моисеев подчеркнул, что боевой состав подводных сил Северного флота усиливается кораблями нового - четвертого поколения. Завершил испытания и готовится встать в строй ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». В ближайшие годы планируется поступление новых атомных подводных лодок, которые в различной степени готовности находятся на стапелях Северного машиностроительного предприятия.