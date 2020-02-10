Главком ВМФ РФ Евменов встретился с командующим Королевских ВМС Таиланда
Стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества.
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Адмирал Николай Евменов встретился с командующим Королевских Военно-морских сил Таиланда, адмиралом Луечаем Руддитом. Беседа проходила в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.
В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем, 2020 году.
После встречи в Адмиралтействе, Руддит посетит Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-Морская Академия», где ознакомится с организацией учебного процесса военнослужащих.
Руддит находится в России с шестидневным визитом, программа которого предполагает посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.