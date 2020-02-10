Стрельбы и метание гранат: кадры учений танкистов и мотострелков ЦВО
Учения проходят в Сибири, на Урале и в Поволжье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Центральном военном округе несмотря на сильные морозы проходит огневая подготовка, сообщает пресс-служба ЦВО.
Танкисты и мотострелки вышли для обработки скоростного маневрирования на боевых машинах, стрельбы и метания ручных гранат.В районе проведения маневров развернуты пункты обогрева.
Для профилактики простудных заболеваний в рацион военнослужащих на полевых выходах включили сало, лук и чеснок.