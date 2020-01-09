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Российские военные помогли открыть гумкоридор в Дейр-Эз-Зоре

Вадим Иванов
08:11 09.01.2020
За первый день работы коридора через пункт пропуска Сальхиях прошли около сотни человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие помогли открыть гуманитарный коридор в сирийском Дейр-Эз-Зоре. Пункт пропуска организовали в поселке Сальхиях, который долгое время был разделен на две части.

В одной части поселка действует официальная власть Дамаска. В другой - курдская администрация. Это так называемая «зона американского влияния», там расположены несколько опорных пунктов и военная база США. По их правилам, никто не имел права ни въезжать, ни выезжать с этой территории.

Люди, которые когда-то бежали из Дейр-Эз-Зора от войны, после освобождения города от террористов оказались не в состоянии вернуться домой. Переговоры об открытии пропускного пункта шли непросто и длились несколько недель. Но российским офицерам удалось договориться с американскими коллегами.

«У нас есть информация, что не один десяток людей хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их и вернуться к мирной жизни - растить детей, заниматься сельским хозяйством. И вот открытие этого гуманитарного коридора как раз решит все эти проблемы. И люди осуществят свою мечту, и встретятся с родственниками и близкими, и вернутся к мирной жизни», - отметил начальник ЦПВС Вооруженных сил России Сергей Жмурин.

За первый день работы коридора через пункт пропуска Сальхиях прошли около сотни человек. Российские военные намерены продолжать переговоры с американцами, чтобы в поселке открыли путь и для автомобилей.

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