Марш-бросок и бой: кадры масштабных учебно-полевых сборов под Мурманском
В сборах, предваряющих тактические учения, приняли участие свыше 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Мурманской области прошли масштабные учебно-полевые сборы. Участие в них приняли свыше 500 военнослужащих из сухопутных и береговых соединений Северного флота.
Навыки боевой подготовки военнослужащие оттачивали по пояс в снегу. После марш-броска на лыжах они провели учебный бой.
Во время боя гранатометчики действовали в парах - стрелок и помощник-заряжающий, а танки условного противника имитировали специальные мишени. Бойцы также тренировались вести интенсивный огонь в движении.
Полевые сборы стали своеобразной репетицией перед тактическими учениями.