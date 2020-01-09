Полет Миг-31 и Ил-78 на расстоянии в 10 метрах друг от друга: видео дозаправки в воздухе

В небе над Челябинской областью истребители-перехватчики Миг-31БМ Центрального военного округа отработали один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе.

«Истребители вышли в заданный район встречи с авизаправщиком Ил-78 и провели дозаправку», - сообщили в Минобороны России.

Экипажи произвели сближение с танкером на минимальное расстояние - около 10 метров, осуществили стыковку заправочной штанги с конус-датчиком и отработали процесс дозаправки на скорости 500 км/ч.

«К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную», - подчеркнули в ведомстве.

При отработке программы полетов экипажи истребителей преодолели более 2,5 тысячи километров и совершили посадку на аэродроме Шагол.

Выполнение дозаправки в воздухе увеличивает радиус полета воздушного судна в полтора раза, что позволяет экипажам оперативно-тактической авиации успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири.