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«Кинжалы» и «Калибры» над Черным морем: как прошли учения двух флотов ВМФ РФ

Константин Худолеев
Виктория Косогляденко
22:35 09.01.2020
Под наблюдением Владимира Путина прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Президент находился на борту «Маршала Устинова» и смог лично оценить полеты истребителей и маневры кораблей.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. К маневрам привлекли больше трех десятков кораблей, подводную лодку Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов Воздушно-космических сил РФ.

Корабль Северного флота «Маршал Устинов» родную базу в Североморске покинул полгода назад. Экипаж крейсера за это время принял участие в параде в Санкт-Петербурге, два раза пересек экватор, а еще накануне был в Стамбуле вместе с президентом.

Расстояние до Севастопольский бухты из пролива Босфор через все Черное море корабль преодолел за одну ночь. И здесь его пути с Верховным главнокомандующим вновь пересеклись - Владимир Путин поднялся на борт крейсера с министром обороны Сергей Шойгу.

Вместе с крейсером «Маршал Устинов» в Черное море вошел еще один корабль Северного флота - «Вице-адмирал Кулаков». Там их встретила целая эскадра кораблей, ракетных катеров и судов обеспечения Черноморского флота: стальные силуэты на фоне январского моря от горизонта до горизонта, невидимые под водой дизельные субмарины, которые за бесшумность называют «черными дырами», морская авиация, бомбардировщики и истребители. Руководил масштабными учениями главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

В ходе учений пара истребителей МиГ-31 совершила пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Моряки использовали противокорабельный комплекс «Москит», и крылатые ракеты «Калибр». За пусками непосредственно с борта фрегата «Адмирал Григорович» следила съемочная группа «Звезды».

«Калибр» в деле - высоко в полете - заметен всем, кто наблюдал за учениями, а вот что предшествовало старту ракеты видели только мы, и теперь могут посмотреть наши читатели. Именно для «Звезды» открыли доступ в ракетный трюм «Адмирала Григоровича» - место, где еще никогда не был ни один репортер.

Расположение пусковых контейнеров снимать запрещено - секретно. На главном посту контроля «крылатого» боезапаса на мониторах видно состояние каждой ракеты. В ячейки, где они размещаются, строго определенные условия: температура, влажность, циркуляция воздуха. Тут знают, какой климат «любит» ракета.

После запуска с фрегата - «москитная атака». Тоже крылатые, но эти ракеты - другой классификации. Впрочем по спецэффектам не уступают «Калибру», а синхронные пуски - один за одним - еще больше усиливают впечатление.

«Огромный по территории водный полигон. Здесь и сейчас расстановка сил - как в условиях реального морского боя. Корабли прикрывают друг друга. В связке действуют фрегаты, подводная лодка, ракетный крейсер, большие десантные и противолодочные», - передает корреспондент «Звезды» прямо из эпицентра учений.

Два ракетоносца проходят встречными курсами, дистанция минимальная, в это время атакующие катера как бы «подрезают» корабль, проходят прямо перед носом у большого противолодочного.

Перестроения кораблей на полном ходу, боевое маневрирование и обманные движения кораблей - хитрости тактической группы. Если смотреть сверху, то кажется, что все это как шахматная партия на море, где шах и мат - ракеты «Калибр» и «Москит».

Ракеты по мишеням на поверхности Черного моря запускают и с берега комплексы «Утес», мастерство демонстрируют пилоты истребителей Су-30, а флотские подразделения сошлись в ближнем бою с условным противником. Огнем пулеметов наступление прикрывали катера противодиверсионных подразделений.

Субмарина «Колпино» отстрелялась по мишени из подводного положения, а корвет «Орехово-Зуево» завершил серию «крылатых» ударов.

О том, что учения прошли успешно, президенту России доложил главком ВМФ. Путин отдал приказ о сворачивании группировки и пообщался с офицерами в кают-компании крейсера «Маршал Устинов».

Президент России поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова, министра обороны Сергея Шойгу, Генштаб и личный состав за организацию совместных учений Северного и Черноморского флотов. 

Российский лидер оставил запись в книге почетных гостей, в которой поздравил военных моряков с Новым годом и поблагодарил за службу.

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