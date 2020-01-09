Шойгу объяснил, зачем Россия создает высокотехнологичный ВМФ РФ

Россия развивает высокотехнологичный Военно-морской флот, в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции «Российский ВМФ в ХХI веке» в Севастополе.

«Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав», - сказал глава военного ведомства.

Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральных конструкторов, которые занимаются созданием военно-морской техники.

Он подчеркнул, что «Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности».