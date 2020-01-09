Больше тысячи мотострелков ЗВО вышли на учения: яркие кадры маневров

Мотострелки общевойсковой армии Западного военного округа приступили к обучению по модулю «одиночная подготовка» в четырех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в четырех субъектах Центрально-Федерального региона и на северо-западе страны, приступили к подготовке подразделений в зимнем периоде обучения», - говорится в сообщении.

Свыше тысячи военнослужащих выдвинулись на военные полигоны для отработки и выполнения практических учебных стрельб, вождения боевых машин БМП-2, БТР-82А, Т-72БА, Т-72Б3, МСТА-СМ1, МСТА-СМ2, РСЗО «Торнадо-Г».

«Командиры всех степеней приступили к отработке навыков по управлению подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым, а также по организации взаимодействия с приданными огневыми средствами поражения для уничтожения противника. В этих целях к решению задач по блокированию противника на переднем крае будут использоваться новые образцы средств разведки, наблюдения и связи по системе "КРУС", радиоэлектронной борьбы и другое вооружение», - отмечается в релизе.

Всего на полевые выходы для отработки программы обучения уже вышли свыше тысячи военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО в Воронежской, Белгородской и Смоленской области, добавили в пресс-службе.