Проекты и перспективы российского флота: что показали Путину и Шойгу в Севастополе

Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили Черноморское высшее военно-морское училище ордена Красной звезды имени Нахимова, где осмотрели выставку моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных образцов вооружения береговых войск и морской авиации.

Одним из самых интересных экспонатов выставки является проект авианесущего крейсера «Ламантин». Он может размещать до 60 истребителей, а также самолеты ДРЛО, взлет которых станет возможным за счет появления здесь помимо трамплина еще и электромагнитной катапульты.

О том, что ждет российский флот, говорили на конференции «Военно-Морской Флот в XXI веке», на ней Путин выступил со вступительным словом.

«Все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники. В ближайшее время доля современных образцов вооружений и техники ВМФ должна составить 70%, этого показателя нам нужно будет не только достичь, но и удерживать», - заявил президент.

В свою очередь, Шойгу отметил, что растущее присутствие России в мировом океане вызывает беспокойство ведущих держав. Именно для того, чтобы отвечать на любые провокации, по словам министра обороны, необходим современный высокотехнологичный Военно-Морской флот.