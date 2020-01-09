Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»

Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» отстрелялся «Калибром» в рамках учений на Черном море. Кадры пуска крылатой ракеты публикует «Звезда».

Головной корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до двух тысяч километров.

Сегодня под присмотром Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина в Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Глава государства находился на ракетном крейсере Северного флота «Маршал Устинов» и с борта корабля лично наблюдал за полетами истребителей и маневрами кораблей.

Совместные маневры включили в себя ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

К маневрам привлекли больше трех десятков кораблей, подводную лодку Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов воздушно-космических сил РФ. Как доложил российскому лидеру главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов, учения прошли успешно.