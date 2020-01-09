Опубликованы кадры совместных учений Черноморского и Северного флотов

Сегодня под присмотром Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина в Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов.

Глава государства находился на ракетном крейсере Северного флота «Маршал Устинов» и с борта корабля лично наблюдал за полетами истребителей и маневрами кораблей.

Совместные маневры включили в себя ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

К маневрам привлекли больше трех десятков кораблей, подводную лодку Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов воздушно-космических сил РФ. Как доложил российскому лидеру главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов, учения прошли успешно.

От Черноморского флота в маневрах участвовали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота - кроме «Маршала Устинова» принял участие большой противолодочный корабль СФ «Вице-адмирал Кулаков».

Пара истребителей Миг-31К во время практических действий авиации выполнила боевую стрельбу ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр» выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино».

Путин пообщался с моряками «Маршала Устинова», поздравил их с Новым годом и поблагодарил за службу.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27