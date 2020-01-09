В ВВО поступила модернизированная РЛС

В конце прошлого года радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа получили радиолокационную станцию 19Ж6П. Об этом сообщает в четверг, 9 января пресс-служба ВВО.

Станция может отслеживать перемещение воздушных объектов, распознавать их класс, в то числе фиксировать взлет авиации и крылатых ракет. Предназначена для сопровождения целей, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.

В новой РЛС увеличена дальность обнаружения целей, введены новые режимы работы, есть возможность сопряжения РЛС с современными автоматизированными системами управления.

Первого декабря в Мордовии заступила на боевое дежурство загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер». Данная РЛС способна обнаруживать аэродинамические воздушные цели на расстоянии более 2,5 тысяч километров.