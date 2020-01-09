Первые 50 пистолетов «Удав» поступят на вооружение армии РФ в течение года

Партию из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) получит Минобороны РФ в течение года. Об этом в четверг, 9 января, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения Министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях. В сентябре в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ сообщили, что «Удав» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.

Девятимиллиметровый самозарядный пистолет «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметр - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.