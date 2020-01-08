Командующий Северным флотом назвал приоритетные направления деятельности в 2020 году

В 2020 году приоритетным направлением деятельности Северного флота (СФ) станет поддержание уровня боевой готовности морских стратегических ядерных сил и продолжение выполнения задач в Арктике, заявил командующий СФ Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Вице-адмирал уточнил, что «подводники СФ продолжат практику подледного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнения задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана».

«Моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведения спасательных операций в арктической зоне», - цитирует пресс-служба СФ Моисеева.

Также на 2020 год планируется выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В арктической зоне спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России, говорится в сообщении.

Наряду с деятельностью в Арктике СФ продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики.