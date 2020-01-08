«Искандеры» идут в бой: первые в 2020 году учения ракетчиков стартовали под Иваново

В Ивановской области ракетчики Западного военного округа приступили к проведению первого в 2020 году тактико-специального учения. Целью этого мероприятия станет проверка готовности расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к выполнению практических задач по уничтожению условных целей на местности.

«Задачей расчетов в ходе учения станет выдвижение на позиции загрузки боевых ракет, отражение нападения "противника", а также выход в развертывания пусковых установок. После обнаружения и сопровождения целей расчетам будет нужно произвести электронные пуски по замаскированным командным пунктам "противника"», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Также в ходе учения личный состав соединения выполнит инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер» на неподготовленной местности, маскировку пусковых установок, развертывание полевых командных пунктов, а также преодоление зараженных участков местности.

Всего к проведению учения привлечено свыше 500 военнослужащих ракетного соединения ЗВО, а также свыше 120 единиц военной и специальной техники.