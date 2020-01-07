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В горах и при сложной погоде: эффектные кадры учений штурмовиков Су-25СМ

Вадим Иванов
10:00 07.01.2020
К полетам во время учения в ЮВО было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб и задействовано 7 самолетов.

В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях.

В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ примут участие в более чем 30 различных учениях и выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы.

Учения проводятся на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности за год каждый летчик авиационного полка проведет в воздухе свыше 80 часов.

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