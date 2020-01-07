Воплощение лучшего: секреты работы Казанского суворовского военного училища

Казанскому суворовскому военному училищу исполнилось 75 лет, и на протяжении всего этого времени главными качествами образовательной деятельности в нем являлись самостоятельность и готовность к преодолению трудностей. Такое мнение высказал в интервью еженедельнику «Звезда» начальник училища Валерий Миронченко.

Как подчеркнул генерал-майор, ключевую позицию в образовательном процессе занимает коллектив педагогов, чей средний стаж составляет 20 лет, при этом ученую степень имеют 14 преподавателей, а более 70% работников обладают первой и высшей квалификационными категориями.

«От их квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение проблем обучения и воспитания», - подчеркнул Миронченко.

Говоря о воспитанниках, начальник училища обратил внимание на тот факт, что процесс обучения в заведении является для суворовцев воплощением интересных, увлекательных, а порой и непредсказуемых идей.

«Пять человек на место. Все же видят, какое у нас училище», - уточнил он.

Миронченко добавил, что за последнее время на базе училища были запущены ледовый дворец, казарма, больше похожая на общежитие, бассейн, спортивный зал и уличные спортивные площадки.

«Главное - знания и здоровье. А чтобы ребята оставались здоровыми, у нас, среди прочего, диетическое питание. Словом, у наших мальчишек проблем со здоровьем нет», - констатировал генерал-майор.

Начальник училища в интервью также коснулся темы дальнейшей судьбы воспитанников, указав, что после окончания училища выпускник может выбрать любой вуз, а не обязательно военное училище.

«Но мы воспитываем так, чтобы он выбрал военную службу. Лучший аргумент - наши выпускники. Например, начальник Генерального штаба РФ генерал армии Герой России Валерий Васильевич Герасимов окончил сначала наше, а потом Казанское танковое училище и сейчас - второй человек в Вооруженных силах», - привел он пример.

Главным же результатом обучения Миронченко считает то, чтобы своим училищем могли гордиться и выпускники, и настоящие суворовцы, и весь педагогический состав.