Военные моряки встретили Рождество в Морском Соборе в Кронштадте

Около пятисот военнослужащих Военного учебно-научного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы и Объединенного учебного центра ВМФ, а также члены семей моряков посетили ночное Рождественское богослужение в главном морском храме страны - Кронштадтском Морском Соборе святителя Николая Чудотворца.

Богослужение провел настоятель Кронштадтского Морского Собора Архимандрит отец Алексий (Ганьжин).

«Для многих присутствующих здесь военных моряков это первая ночная рождественская служба в стенах Никольского Морского собора Кронштадта. Большинство верующих в храме - это призывники срочной службы», - передает корреспондент «Звезды».

Кронштадтский Морской Собор святителя Николая Чудотворца построен в 1913 году на пожертвования военных моряков русского флота. Прообразом Морского Собора стала одна из самых известных православных святынь - Константинопольская София.

На стенах галерей и алтаря Собора установлены мраморные памятные доски с именами погибших российских военных моряков и флотских священнослужителей.

Всего же свыше пяти тысяч православных военнослужащих Западного военного округа приняли участие в рождественских богослужениях в войсковых храмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.