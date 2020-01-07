«Сделано немало»: Путин оценил действия РФ и Сирии по ликвидации опасных террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия РФ и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных террористов. Он отметил, что за прошедший год было «сделано немало».

В частности, российский лидер отметил действия военной полиции ВС РФ по обеспечению безопасности на Голанских высотах, в Пальмире и в провинции Алеппо, а также операции экипажей ВКС РФ.

«Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», - сказал Путин на встрече с Башаром Асадом.

Встреча президентов России и Сирии прошла в командном пункте группировки войск Вооруженных сил РФ в САР. Путин отметил, что налаживание мирной жизни в Сирии сегодня видно уже невооруженным глазом, а Асад поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул важность помощи Москвы в борьбе с терроризмом в республике.