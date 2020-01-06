«Спас Нерукотворный» выставили для посещения в Троицком Соборе Елизовского гарнизона

Икону Главного храма ВС РФ - «Спас Нерукотворный» - доставили из Петропавловска-Камчатского в Елизовский гарнизон и выставили для посещения в Троицком Соборе вместе с мощами святых покровителей российского воинства.

Ранее «Спас Нерукотворный» выставлялся на главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота, в соборе Святой Живоначальной Троицы и в Морском соборе в Петропавловске-Камчатском.

В гарнизонном храме Святого Андрея Первозванного архиепископ Петропавловский и Камчатский Федор совершил богослужение в честь прибытия святынь.

Далее «Спас Нерукотворный» планируют выставить в различных частях и соединениях Северного флота, а в Главный храм ВС РФ ее доставят в канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.