На фрегате «Адмирал Григорович» прошли учения по борьбе за живучесть
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» провел учения по борьбе за живучесть в пункте базирования, сообщили в Минобороны России.
«По легенде учений в одном из отсеков фрегата произошло возгорание и задымление», - рассказали в ведомстве.
С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.
«Также экипажем фрегата «Адмирал Григорович» были отработаны нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развертыванию магистрали пожаротушения», - добавили в Министерстве обороны.
Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.