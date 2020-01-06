Разведчики отразили атаку «противника» на базу РФ в Южной Осетии: видео учений
Разведывательное подразделение российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, поднято по тревоге для отражения нападения условного противника на военные объекты базы.
«В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию противника, проникшего на территорию российской военной базы ЮВО в городе Цхинвал с целью захвата контрольно-технического пункта и парка боевых машин», - сообщили в пресс-службе округа.
Военнослужащие из стрелкового оружия подавили огневые точки противника в захваченных зданиях и захватили выживших. В ходе учения военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.
Разведчики успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению. Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, будет продолжена.