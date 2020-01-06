Разведчики отразили атаку «противника» на базу РФ в Южной Осетии: видео учений

«В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию противника, проникшего на территорию российской военной базы ЮВО в городе Цхинвал с целью захвата контрольно-технического пункта и парка боевых машин», - сообщили в пресс-службе округа.

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