Мотострелки преодолели психологическую полосу препятствий в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего ротного тактического учения преодолели специальную психологическую полосу препятствий и уничтожили условного противника.

«Военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, подземные ходы, извилистые коридоры, подвесные мосты», - отметили в пресс-службе ЮВО.

Также предстояло проверить стрессоустойчивость при попадании в засаду условного противника на заминированном автомобиле. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались средства имитации огня, шумовых эффектов, взрывов, холостые патроны, дымы и т.д.

«Основной задачей при проверке подразделений соединения являлась психологическая подготовка военнослужащих - развитие смелости, смекалки, способности принимать экстренные решения, умения регулировать психическое состояние и так далее», - добавили в пресс-службе.

В учении по морально-психологическому обеспечению было задействовано более 3 тыс. военнослужащих из состава 58-й армии ЮВО.