Первая команда контрактников ЮВО пройдет экстремальные курсы выживания

Первая в текущем году команда военнослужащих по контракту 49 общевойсковой армии Южного военного округа убыла в учебный центр ЮВО для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания, сообщили в пресс-службе округа.

«В составе группы более 100 военнослужащих, прибывших из запаса, для которых курсы выживания станут проверкой уровня профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степени их мотивации и адаптации к условиям службы», - отметили в ЮВО.

В рамках курса выживания обучаемые пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, научатся готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все военнослужащие сдадут экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских и подручных средств.

«Также на занятиях по боевой подготовке военнослужащие усовершенствуют навыки применения штатного вооружения и вождения военной техники», - добавили в пресс-службе.

Всего до конца года в общевойсковой армии ЮВО курсы выживания должны пройти более 600 человек.