Почти 9 тысяч младших специалистов прошли обучение в учебных центрах ВВО в 2019 году

Более 8,8 тысячи новобранцев освоили новые военно-учетные специальности в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.

После обучения, военнослужащие пополнили соединения и воинские части округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.

«Стоит отметить, что более тысячи курсантов освоили технологии приготовления пищи в единственной на Дальнем Востоке школе поваров в Забайкалье», - добавили в пресс-службе ВВО.

Так, в основном младшие специалисты подготовлены для танковых и мотострелковых подразделений.

Кроме того, курсанты освоили современные и перспективные образцы связи и распределены в соответствующие войска.

«Проведено обучение военнослужащих для войск противовоздушной обороны, и ракетных войск и артиллерии. Особое внимание уделено выполнению элементов практической стрельбы, в частности ведению современного боя в городских условиях», - добавили в округе.

Одним из новшеств обучения стала апробация метода стрельбы с неустойчивой движущейся поверхности.