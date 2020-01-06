Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой генштаба армии Ирана
Военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки.
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Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Ирана Иран Мохаммадом Багери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.