Российские разведчики в Южной Осетии отбили «нападение» на военные объекты

На учениях в Южной Осетии российские разведчики отбили атаку на наши военные объекты. Условный противник неожиданно напал на базу в Цхинвале - целью диверсии были КПП и парк боевой техники.

Дежурную группу разведки подняли по тревоге. Военнослужащие оперативно заблокировали «нападавших» на территории части, подавили все огневые точки условного противника и захватили «пленных».

Параллельно медики отработали навыки оказания первой помощи раненым.

Главной целью тренировки было повышение слаженности действий бойцов российской базы. Как подчеркнули в командовании, практика внезапных проверок будет продолжена.