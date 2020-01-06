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Российские разведчики в Южной Осетии отбили «нападение» на военные объекты

Вадим Иванов
13:53 06.01.2020
Главной целью тренировки было повышение слаженности действий бойцов российской базы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На учениях в Южной Осетии российские разведчики отбили атаку на наши военные объекты. Условный противник неожиданно напал на базу в Цхинвале - целью диверсии были КПП и парк боевой техники.

Дежурную группу разведки подняли по тревоге. Военнослужащие оперативно заблокировали «нападавших» на территории части, подавили все огневые точки условного противника и захватили «пленных».

Параллельно медики отработали навыки оказания первой помощи раненым.

Главной целью тренировки было повышение слаженности действий бойцов российской базы. Как подчеркнули в командовании, практика внезапных проверок будет продолжена.

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