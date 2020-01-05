Бесшумная точность: снайперы ЮВО в Южной Осетии освоили скоростную стрельбу из винтовок

Военнослужащие 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, расположенной в Южной Осетии, освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок. Учения прошли на общевойсковом полигоне Дзарцеми.

В частности, более 100 снайперов российской военной базы прошли спецкурс по скоростной стрельбе из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова. Результатами учений стали навыки, благодаря которым военнослужащие могут за семь секунд поразить пять мишеней диаметром четыре сантиметра с расстояния 100 метров.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности. Военнослужащие бесшумно обошли сторожевые заставы с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

В ходе занятий снайперы уделили внимание маскировке. Подготовка была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько пар.

Главной особенностью проводимых занятий является совершенствование навыков стрельбы в условиях горно-лесистой местности, холодной погоды и высокогорья.