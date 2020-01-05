Подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 115-ую годовщину со дня образования

Сегодня на Корабельной набережной города Владивостока прошли памятные мероприятия, посвященные 115-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота.

Торжественные мероприятия начались с полуденного выстрела на пирсе, где швартуются военные корабли. Ветераны-подводники и представители командования Тихоокеанским флотом возложили венок и цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей родины, находясь в отсеках подводных лодок.

Здесь же у памятника состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал Александр Конев.

Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905 году году был создан первый в России «отряд миноносцев», приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве №1102, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 подводных лодок, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.