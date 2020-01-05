Новый год с песней и пляской: ансамбль Краснознаменного Северного флота представил военнослужащим новую программу

В дни новогодних и рождественских праздников ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представляет свою новую программу для военнослужащих и их семей. Коллектив работает ежедневно, начиная со 2 января.

Артисты уже выступили перед молодыми военнослужащими, призванными на Северный флот в ходе осеннего призыва. Выездной концерт состоялся в Заозерске. Тепло приняли ансамбль и на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». В гастрольной программе также выступления в отдельной мотострелковой бригаде в Печенге и в Видяево.

Ансамбль по праву считается одним из лучших профессиональных коллективов Военно-морского флота России. Он неоднократно занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей.

Сформированный в 1940-ом году, во время Великой Отечественной войны коллектив всегда был на передовой, поддерживал боевой дух солдат, и на сегодняшний день, согласно подсчетам, дал уже более 15 тысяч концертов.

«Мы стараемся программу обновлять, но всегда есть нетленные произведения. Такие, как “Северный флот не подведет” и “Прощайте скалистые горы”. Есть и новые. Мы выбираем, смотрим. Соответственно, и репертуар меняем», - говорит руководитель концертной бригады Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Филипп Злотников.

С огромным успехом артисты выступают в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, на Волге, в Сибири и на Урале, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Но все же главной аудиторией для ансамбля был, есть и будет личный состав Северного флота.