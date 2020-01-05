Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новый год с песней и пляской: ансамбль Краснознаменного Северного флота представил военнослужащим новую программу

Роман Захаров
12:27 05.01.2020
Артисты уже выступили перед молодыми военнослужащими, призванными на Северный флот в ходе осеннего призыва, и дали концерт на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В дни новогодних и рождественских праздников ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представляет свою новую программу для военнослужащих и их семей. Коллектив работает ежедневно, начиная со 2 января.

Артисты уже выступили перед молодыми военнослужащими, призванными на Северный флот в ходе осеннего призыва. Выездной концерт состоялся в Заозерске. Тепло приняли ансамбль и на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». В гастрольной программе также выступления в отдельной мотострелковой бригаде в Печенге и в Видяево.

Ансамбль по праву считается одним из лучших профессиональных коллективов Военно-морского флота России. Он неоднократно занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей.

Сформированный в 1940-ом году, во время Великой Отечественной войны коллектив всегда был на передовой, поддерживал боевой дух солдат, и на сегодняшний день, согласно подсчетам, дал уже более 15 тысяч концертов.

«Мы стараемся программу обновлять, но всегда есть нетленные произведения. Такие, как “Северный флот не подведет” и “Прощайте скалистые горы”. Есть и новые. Мы выбираем, смотрим. Соответственно, и репертуар меняем», - говорит руководитель концертной бригады Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Филипп Злотников.

С огромным успехом артисты выступают в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, на Волге, в Сибири и на Урале, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Но все же главной аудиторией для ансамбля был, есть и будет личный состав Северного флота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.01.2020, 09:50
Портреты генерала и обещания отомстить: в Иране проходит церемония прощания с Сулеймани
Дата05.01.2020, 12:44
Подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 115-ую годовщину со дня образования
Дата04.01.2020, 19:40
Россия победила Швецию и вышла в финал МЧМ по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:39 В стране и мире
В МЧС рассказали об обстановке в подтопленном из-за аномального тепла Красноярском крае
13:37 Спорт
Неизвестные свалили памятник Ибрагимовичу в шведском Мальме
13:15 Спорт
Видео
«Скорость и эмоции»: игрок КХЛ назвал рецепт победы россиян над канадцами в финале МЧМ
13:03 В стране и мире
США начали переброску на Ближний Восток более 4 тысяч военных
13:00 В стране и мире
Видео
«Сделал то, что другие побоялись»: друг онколога Павленко поделился воспоминаниями о нем
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Очень дорогая «парковка»: кадры с места массового провала автомобилей под лед во Владивостоке
Видео
У пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо: видео
В Индонезии обнаружен самый большой цветок в мире
Организатор лотерей назвал условия получения миллиардного выигрыша
Видео
Вытащил ондатру из пруда: в Бурятии возмущенный грызун напал на рыбака
Видео
Орудия «адского огня»: что обнаружили сирийские военные после освобождения деревни Эт-Тах от боевиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.