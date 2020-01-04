Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году

Воздушно-десантные войска РФ перейдут на новую систему связи и управления. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Время связи благодаря перевооружению можно будет сократить в два раза, а ее устойчивость повысится в полтора, отметили в ведомстве.

«Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года», - говорится в сообщении Минобороны.

В данный момент в ВДВ уже завершается разработка новой системы на различных шасси – гусеничном БТР-МДМ, колесном Камаз-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.

В войска ранее начали поступать новые средства десантирования. Применение парашютных систем ПБС-950У и ПБС-955 позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники.