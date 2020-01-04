Военнослужащие ЦВО поздравили воспитанников реабилитационного центра с Новым годом

В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе города ребят из социально-реабилитационного центра поздравили с Новым годом офицеры штаба тыла Центрального военного округа во главе с начальником автобронетанковой службы полковником Ханифом Бегловым.

Военнослужащие ЦВО подарили воспитанникам два стола для настольного тенниса и наборы сладких подарков. Еще до наступления новогодних каникул специалисты автобронетанковой службы ЦВО передали центру живую ель и нарядили ее вместе с ребятами.

Военные полицейские ЦВО во время новогодних каникул поздравляют семьи коллег, которые сейчас находятся в командировке в Сирии. Дед Мороз и Снегурочка дарят детям подарки и принимаю от них письма и открытки, которые они сделали для своих отцов.