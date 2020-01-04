Экипажи Су-30СМ и Су-24 ЮВО отработали дозаправку в воздухе: видео

Летчики морской авиации Южного военного округа отработали полеты на дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ и Су-24М. Истребители и бомбардировщики взмывали в небо с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Экипажи осуществили более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, совершив в ходе летных смен более 30 взлетов и посадок.

Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом летной подготовки и требует от летного состава высокой профессиональной выучки, а также психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полета.

Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78 на скорости до 550 километров в час, а также осуществить контактирование. Во время дозаправки самолетам ВМФ РФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.