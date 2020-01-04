Военнослужащие ЗВО получат партию «Панцирей-С»

Партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» получит в наступившем 2020 году 6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС и ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-С”», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Уточняется, что военнослужащие Ленинградской армии уже прошли обучение на новую систему вооружения.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года ВКС России получат в распоряжение 27 комплексов «Панцирь-С».