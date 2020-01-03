Новые средства десантирования начали поступать в ВДВ

Парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования боевой техники начали поступать в Воздушно-десантные войска РФ. Их применение обеспечит мобильность войск при выполнении поставленных задач, сообщили в Министерстве обороны.

Новые средства поставляются в соединения и воинские части для переоснащения войск. С помощью систем парашютным способом можно десантировать боевую технику БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», уточнили в ведомстве.

«Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри», - добавили в Минобороны.

Новые системы разработаны Научно-исследовательским институтом парашютостроения. Они позволяют десантировать БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76 в любых климатических условиях.