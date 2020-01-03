Дед Мороз и Снегурочка поздравили российских военнослужащих в Таджикистане

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300, находящиеся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.

Сказочные герои и командир 201-й военной базы прибыли на горный полигон Ляур, где и встретились с военнослужащими. При проведении воинского ритуала перед заступлением на дежурство полковник Сергей Горячев поздравил личный состав с Новым годом и пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке, а также личного счастья, бодрого духа и крепкого здоровья в 2020 году.

В свою очередь, Дед Мороз и Снегурочка вручили личному составу сладкие подарки и передали приветы семьям.

Всего в новогодние праздники для военнослужащих и членов их семей будет проведено более 50 творческих, спортивных и развлекательных мероприятий. На территории соединения и за его пределами будут организованы концертные программы, новогодние сказочные представления и выездные экскурсии по Таджикистану.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за пределами страны. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.