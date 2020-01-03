Военные России и Армении проведут 30 совместных мероприятий в 2020 году

В 2020 году запланированы 30 мероприятий с участием военнослужащих России и Армении. Российская и армянская стороны примут участие в соревнованиях, военно-патриотических играх и других турнирах.

«Военнослужащие российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в 2020 году примут участие в 30 двусторонних соревнованиях, военно-патриотических играх, чемпионатах и турнирах среди подразделений министерства обороны Армении», - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В 2020 году запланированы совместные ротные и батальонные тактические учения с применением аэромобильных групп, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.

Во всех подразделениях российской военной базы ЮВО традиционно практикуется повышение боевой выучки военнослужащих на основе состязательности за право присвоения почетного наименования «ударное».