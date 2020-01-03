Мотострелки успешно отразили атаку «боевиков» на военную колонну в КЧР
Военнослужащие смогли отбить «атаку» диверсантов и освободить захваченного в заложники товарища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мотострелки в Карачаево-Черкесии отразили нападение условных диверсантов. По легенде, противник проник на территорию учебно-тренировочного комплекса и попытался захватить колонну боевых машин, также в заложниках оказался один военнослужащий. Бойцы создали дымовую завесу и ликвидировали боевиков.
Заложник был освобожден, а диверсанты успешно обезврежены. Всего в тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, а также 10 единиц боевой и специальной техники.