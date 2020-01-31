Навели мосты: кадры работы военных инженеров на речной переправе под Ставрополем

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский прошли тактико-специальные учения инженерного подразделения Южного военного округа (ЮВО).

Военные инженеры возвели через реку 100-метровый понтонный мост, грузоподъемностью 60 тонн, и обеспечили переправу крупной группировке войск.

Для прохождения крупногабаритной и тяжелой бронетехники были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу. Благодаря этому техника преодолела водную преграду со скоростью до 20 километров в час.

Также была организована десантная и паромная переправа минометных и танковых подразделений. В общей сложности в боевой подготовке участвовали более 200 военнослужащих и 60 единиц специальной техники.