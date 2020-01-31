Ушедшие в небо: в Москве открыли диораму в честь подвига десантников 6-й роты в Аргунском ущелье

В Москве открыли диораму, с изображением подвига легендарной 6-й роты в Аргунском ущелье. Гигантское полотно соткано из разных эпизодов этого героического события. В центральной части - под шквальным огнем десантники, не думая отступать, пытаются остановить боевиков. На некоторых участках завязывается уже рукопашный бой. Рядом раненые товарищи без сил склоняются над теми, кому уже не помочь. А на заднем плане - со всех сторон напирающий противник.

Первого марта 2000 года девяносто военнослужащих вступили в неравную схватку с более чем двумя тысячами террористов.

«Конечно, это был бой, который каждый понимал, что он из него не выйдет. Но тем не менее они до конца, до последнего патрона стояли на этом рубеже. Это настоящие герои! Это те, с кого будут брать пример все будущие поколения!», - сказал на церемонии открытия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Масштаб работ, который пришлось выполнить художникам, можно осознать при просмотре ролика о создании диорамы: с момента задумки концепции до ее реализации прошло целых полтора года. Первый этап - подготовка холста высотой более трех с половиной метров и длинной - семнадцать метров. Для сбора материала сотрудники мастерской Грекова отправились в то самое Аргунское ущелье. Изучили местность, срисовывали портреты и целые фрагменты будущей картины с натурщиков. Ну а потом шесть авторов на протяжении нескольких месяцев круглосуточно трудились над своим творением.

Изображенное на холсте поражает своей реалистичностью. Но большое внимание деталям художники уделили и при создании предметного плана. В диораме присутствуют и автоматы, и каски, и пулеметные ленты. Есть даже следы от пуль на деревьях.

В ближайшее время всю диораму разберут на части и отправят в рязанский музей ВДВ.