Удар «Солнцепека» в три тысячи градусов: лучшие кадры учений огнеметчиков под Петербургом

Кадры первых боевых стрельб огнеметчиков Западного военного округа показали на видео. В Ленинградской области на полигон вышли тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

За один залп ТОС способны выжечь территорию в несколько футбольных полей. И все это благодаря взрыву термобарического боеприпаса - так называется эффект воздействия очень высокой температуры в три тысячи градусов и резкого перепада давления.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.