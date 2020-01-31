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Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный» перевезли в Полярный

Андрей Аркадьев
16:32 31.01.2020
Святыня будет размещена в Главном храме Вооруженных сил РФ.
Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный» перевезли в Полярный
© Фото: Минобороны России

Сегодня Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный» перевезли из мурманского Храма Спас-на-Водах в Храм Святителя Николая Чудотворца города Полярный. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

По случаю принесения иконы в храме запланирован молебен. В нем примут участие командование и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил и жители гарнизона.

Православная реликвия прибыла в Кольское Заполярье накануне Крещения. Сначала она была выставлена в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе Североморска, затем была перенесена в Мурманский Храм Спас-на-Водах.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

В Полярном «Спас Нерукотворный» пробудет до 7 февраля, а затем его перевезут в главную базу подводников Северного флота – гарнизон Гаджиево. Там реликвия пробудет до 14 февраля в Храме Святого апостола Андрея Первозванного. Затем Главная икона ВС РФ будет на три дня перевезена в Трифонов-Печенгский мужской монастырь. На 17 февраля запланирован перелет в Архангельскую область, после чего православная святыня отправится в Псков.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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