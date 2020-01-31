Корабли Черноморского флота провели стрельбы в Черном море

Фрегат «Адмирал Григорович» и большой десантный корабль «Новочеркасск» выполнили стрельбы по воздушной и береговой целям на учениях в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Также экипажи кораблей отработали действия по защите кораблей от условных подводных диверсантов, а также, провели тренировку по противовоздушной обороне. В мероприятиях приняли участие самолеты Су-24М.

Головной корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК».

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.