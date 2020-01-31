Икона Иосифа Волоцкого прибыла во Владивосток

Во Владивосток из Москвы доставили икону святого Иосифа Волоцкого - покровителя войск материально-технического обеспечения.

В храме апостола Андрея Первозванного ее встретили с воинскими почестями. Возле иконы установили почетный караул.

В ближайшее время святыню представят во всех соединениях материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Затем образ доставят в Главный храм Вооруженных сил РФ, который откроют в подмосковном парке «Патриот» в 75-ю годовщину Победы.

Преподобный Иосиф Волоцкий-миротворец стал небесным покровителем специалистов МТО в в октябре прошлого года. Ритуал освящения иконы провел председатель синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.