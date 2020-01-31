Огонь из гранатометов: эффектные кадры стрельб в Хабаровском крае
Гранатометчики учились верно выбирать позиции для наблюдения и поражения целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Навыки снайперской стрельбы из гранатометов отработали подразделения Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае.
Во время проведения занятий военнослужащие учитывали множество параметров, в том числе силу и направление ветра.
Бойцы учились прикрывать друг друга и вести при этом непрерывный огонь. Одновременно с гранатометчиками в общевойсковом сборе участвуют подразделения специального назначения.