Разведку у границ России за неделю провели 33 иностранных летательных аппарата
Все иностранные воздушные суда во время разведывательных полетов контролировались российскими радиолокационными системами.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
За минувшую неделю разведку у российских границ вели 33 иностранных летательных аппарата. Из них 25 самолетов-разведчиков, 8 - БПЛА.
«Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, все иностранные воздушные суда во время разведывательных полетов контролировались российскими радиолокационными системами.