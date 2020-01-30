«Панцирь» на защите неба: в Мурманской области прошли учения полка ПВО Северного флота
Зенитные ракетно-пушечные комплексы способны поражать крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и наземные цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ракетно-артиллерийской дивизии полка ПВО Северного флота прошла комплексная тренировка. По тревоге подняли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Они переместились в обозначенный район и привели машины в боевое положение за 5 минут. «Панцирь-С» способен поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты и наземные цели в радиусе до 20 километров и на высоте до 15 тысяч метров.
Важной отличительной особенностью комплексов является возможность работы при любой погоде, что особенно ценно в условиях северных ландшафтов.