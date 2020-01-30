«Девятый вал» в Петербурге: моряки провели хоккейный матч с командой журналистов

В Санкт-Петербурге военнослужащие сыграли в хоккей. Моряки провели матч с командой Роспресса, состоящей из журналистов российских изданий и телеканалов, а также известных в прошлом спортсменов.

В числе участников матча оказались олимпийский призер Андрей Николашин, бывшие футболисты Роман Широков и Дмитрий Сычев. В команде моряков, которая носит название «Девятый вал», сыграли несколько адмиралов и два Героя России. С капитанской нашивкой на лед вышел Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Главком отметился несколькими значимыми голевыми передачами. В целом, матч получился динамичным и напряженным. Обе команды игроков остались довольны результатами и договорились о следующей игре в ближайшее время.